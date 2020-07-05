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Протесты в США ,  
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Протестующие возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

Участники протестов возле Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США. Об этом сообщает The Hill.

Сжигание флага было организовано участниками Революционной коммунистической партией. Во время инцидента протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, против «рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой».

Перед сожжением флага демонстранты устроили акцию «Откажись от фашизма», а также призвали Трампа и вице-президента США Пенса уйти в отставку.

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Фотогалерея 

4 июля Дональд Трамп во время своего выступления по случаю Дня независимости в Белом доме пообещал, что США одержат победу над радикалами, которые организуют беспорядки в стране.

Американский лидер отметил, что ранее США удалось победить фашистов и коммунистов, а вскоре удастся победить и левых. Он отметил, что не позволит «разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы».

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая в ряде американских городов проходят акции протеста против борьбы с жестокостью полиции и с расовым неравенством, а также возникло движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). На фоне гибели Флойда демонстранты снесли и повредили памятники историческим личностям, которые ассоциируются с расизмом.

Теги: США, Вашингтон, Белый дом, флаг, Дональд Трамп
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