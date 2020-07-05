Шесть человек пострадали при пожаре на лакокрасочном заводе в Баку

Шесть человек пострадали при тушении пожара на лакокрасочном заводе Sobsan в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщил замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев, передает агентство Azeri Press.

https://www.instagram.com/p/CCO9JPTjNw5/?utm_source=ig_web_copy_link

По данным ведомства, пятеро из пострадавших — это спасатели. Площадь возгорания составила 2,5-3 тыс. кв. м.

К настоящему времени пожар локализован. По словам Мирзяева, угрозы распространения огня нет. К привлечению пожара были привлечены 300 человек и до 50 единиц техники.

Пожар вспыхнул вечером, 4 июля. Ранее МЧС Азербайджана опубликовало в своем YouTube-канале видео возгорания. На видеозаписи пожарные пытаются справиться с огнем.