В Баку загорелся лакокрасочный завод

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Крупный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Баку, сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

Загорелся завод Sobsan в Бинагадинском районе столицы. На месте работают пожарные.

МЧС опубликовало в своем YouTube-канале видео возгорания. На видеозаписи пожарные пытаются справиться с огнем.

Ранее 4 июля пожар возник в промзоне в подмосковном городе Пушкино. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По данным ТАСС, горела текстильная фабрика. 20 человек самостоятельно покинули горящее здание.