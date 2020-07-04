Общество , 04 июл, 22:02
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В Баку загорелся лакокрасочный завод
Крупный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Баку, сообщается на сайте МЧС Азербайджана.
Загорелся завод Sobsan в Бинагадинском районе столицы. На месте работают пожарные.
МЧС опубликовало в своем YouTube-канале видео возгорания. На видеозаписи пожарные пытаются справиться с огнем.
Ранее 4 июля пожар возник в промзоне в подмосковном городе Пушкино. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По данным ТАСС, горела текстильная фабрика. 20 человек самостоятельно покинули горящее здание.