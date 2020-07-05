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В Лондоне пострадали семь полицейских при разгоне незаконной вечеринки

Семь сотрудников полиции Лондона получили ранения при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку. Об этом сообщается на странице лондонской полиции в Twitter.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля в районе Хаммерсмит и Фулэм.

В полицию поступили жалобы на шум собравшейся компании, после чего правоохранители выехали на место происшествия.

Участники компании дали отпор полицейским, забросав их камнями и кирпичами. Никто из полицейских не был серьезно ранен, однако двое получили переломы костей, уточняется на сайте полиции. Арестов полиция не производила. 

21 июня в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке. В результате погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.

Теги: Великобритания, Лондон, полиция
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