Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции (VRC) самую яркую комету за последние семь лет. Соответствующий снимок он разместил в Twitter.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — написал космонавт.

По словам Вагнера, речь идет о комете C/2020 F3 (NEOWISE).

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), или Comet NEOWISE — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная космическим телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) 27 марта 2020 года. 3 июля 2020 года комета прошла ближе всего к Солнцу.