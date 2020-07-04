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Космонавт Вагнер сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции (VRC) самую яркую комету за последние семь лет. Соответствующий снимок он разместил в Twitter.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» — написал космонавт.
По словам Вагнера, речь идет о комете C/2020 F3 (NEOWISE).

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), или Comet NEOWISE — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная космическим телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) 27 марта 2020 года. 3 июля 2020 года комета прошла ближе всего к Солнцу.

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Фото: Astro Channel / YouTube

Помимо Вагнера, на МКС находятся российский космонавт Анатолий Иванишин и американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-16» 9 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом состоялся с космодрома Байконур.

Теги: МКС, космонавт, комета
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