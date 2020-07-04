Эксперты оценили предложение по увеличению налогового вычета на жилье

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Увеличение налогового вычета может быть эффективной мерой экономического стимулирования граждан на покупку недвижимости. Об этом РБК рассказал юрист Forward Legal Федор Закабуня.

«Текущий размер имущественного налогового вычета был определен более 7 лет назад. С учет роста цен на недвижимость увеличение размера указанного вычета может быть эффективной мерой экономического стимулирования граждан», — заявил он.

В то же время эксперт отметил, что для увеличения размера вычета при приобретении недвижимости потребуется внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Помимо этого, в 2020 году российский бюджет будет дефицитным, указал он.

«В связи с этим правительство может отложить рассмотрение указанной инициативы «до лучших времен» и до выравнивания экономической ситуации», — заключил эксперт.

С тем, что правительство не пойдет на уменьшение поступлений в и так дефицитный бюджет, согласен и Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper.