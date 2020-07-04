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Эксперты оценили предложение по увеличению налогового вычета на жилье

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Увеличение налогового вычета может быть эффективной мерой экономического стимулирования граждан на покупку недвижимости. Об этом РБК рассказал юрист Forward Legal Федор Закабуня.

«Текущий размер имущественного налогового вычета был определен более 7 лет назад. С учет роста цен на недвижимость увеличение размера указанного вычета может быть эффективной мерой экономического стимулирования граждан», — заявил он.

В то же время эксперт отметил, что для увеличения размера вычета при приобретении недвижимости потребуется внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Помимо этого, в 2020 году российский бюджет будет дефицитным, указал он.

«В связи с этим правительство может отложить рассмотрение указанной инициативы «до лучших времен» и до выравнивания экономической ситуации», — заключил эксперт.

С тем, что правительство не пойдет на уменьшение поступлений в и так дефицитный бюджет, согласен и Андрей Локис, специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper.

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«По мнению Минфина, увеличение налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц повлечет соответствующий рост выпадающих доходов региональных, муниципальных (городских) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по причине возврата в большем размере налога на доходы физических лиц», — заявил он.

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В то же время Локис считает, что предложение об увеличении размера указанного вычета ожидаемо населением, в частности проживающим в мегаполисах.

«По нашему мнению, внесение соответствующих поправок в главу 23 НК РФ будет более адекватно соответствовать природе данного вычета, связанной с реальным участием государства в улучшении жилищных условий его граждан», — отметил он.

Вдвое увеличить налоговый вычет при покупке жилья предложил в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Сумма вычета должна будет составить до 4 и 6 млн руб. соответственно. Сейчас покупатель недвижимости может оформить возврат НДФЛ с суммы 2 млн руб. из ее стоимости. При приобретении жилья в кредит гражданин также может получить 13% от процентов по кредиту, но не более чем с 3 млн руб.

Теги: налоговый вычет, эксперты, новости
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