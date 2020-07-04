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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

В Госдуме предложили вдвое увеличить сумму, из которой граждане могут получать имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом говорится в письме члена комитета по бюджету и налогам Евгения Федорова к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.

Сейчас покупатель недвижимости может оформить возврат НДФЛ с суммы в 2 млн руб. из ее стоимости. При приобретении жилья в кредит гражданин также может получить 13% от процентов по кредиту, но не более чем с 3 млн руб. Однако Федоров обращает внимание, что эти цифры не сочетаются с реальными ценами на жилье, особенно в российских мегаполисах.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — говорится в письме депутата Мишустину.

Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб
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Прошлым летом министерство культуры предлагало удвоить сумму, с которой можно получить налоговый вычет, при покупке зданий, являющихся объектами культурного наследия.

По инициативе Минкульта, если человек покупает усадьбу для дальнейшей реставрации, то он сможет вернуть НДФЛ не с 2, а с 4 млн руб. Таким образом в ведомстве хотели привлечь больше инвестиций в восстановление старинных зданий.

Теги: налоговый вычет, Госдума, недвижимость
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