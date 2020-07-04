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Опубликовано видео пожара в деревянном храме в Томской области

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Сети появилась видеозапись пожара в деревянном храме в селе Зоркальцево Томской области. Ее публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно полностью объятое пламенем здание. Языки огня распространяются от него на несколько метров. На последних секундах видно, как полностью сгоревший храм обрушился.

Ранее 4 июля пресс-служба регионального главка МЧС Томской области сообщила о возгорании в деревянном храме в Зоркальцево.

Информация о возгорании поступила в 14:34 по местному времени (10:34 мск). В тушении принимали участие 41 человек и 14 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось только в 18:08 (14:08 мск).

Как передает портал «РИА Томск», причиной пожара в бревенчатом храме стал удар молнии. Огонь распространился на площади 250 кв. м. Загорелась церковь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской, построенная в 1873 году.

Теги: пожар, храм, Томская область
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