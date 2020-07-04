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В Томской области загорелся деревянный храм XIX века

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В поселке Зоркальцево под Томском загорелся деревянный храм. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Томской области.

«Поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района», — говорится на сайте.

По информации МЧС, в 15:39 (11:39 мск) пожар был локализован, в ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники.

ТАСС со ссылкой на и.о. секретаря Томской епархии Русской православной церкви Дионисия Мелентьева сообщает, что загорелась однопрестольная деревянная церковь, освященная в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской в 1873 году.

Деревянная церковь сгорела 23 мая в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского района Московской области. Никто не пострадал.

Теги: храм, пожар, Томск, новости
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