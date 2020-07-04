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МЧС предупредило жителей Москвы и области о грозе и ливнях

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о том, что 4 июля ожидается сильная гроза с ливнем и порывами ветра. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 12 часов и до конца суток 4 июля 2020 года в городе Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении.

Во время грозы в ведомстве рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте, с осторожностью обходить рекламные щиты и деревья, а также укрыться в капитальных строениях.

Аналогичное сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

3 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Центральном федеральном округе, в Ростовской области и в Краснодарском крае ожидается жаркая погода с грозами.
 

Теги: ГУ МЧС Москвы, гроза в Москве, новости
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