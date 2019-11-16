Синоптик назвал бредом предупреждение о торнадо в Москве

Прогноз погоды в смартфонах московских пользователей с предупреждением о надвигающемся торнадо является бредом. Об этом ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил агентству «Москва».

Он посоветовал не ориентироваться на прогнозы мобильных приложений, объяснив что в данном случае «речь идет о роботизированной раскодировке данных», которые передают разные национальные центры и которые не обрабатываются инженерами-метеорологами. «Это все бред полный», — добавил Тишковец.

Синоптик также заверил, что никаких условий для торнадо не ожидается, так как в атмосфере центральной и европейской частях России будет господствовать антициклон сибирского происхождения. По его словам, такой антициклон не предполагает никаких опасных погодных явлений.

https://www.instagram.com/p/B46v0R7ikCM/

Пользователи публиковали сообщения о торнадо в субботу, 16 ноября. Он, следует из данных приложения, прошел над Москвой около 12:00.