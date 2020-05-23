В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь

В деревне Взгляднево Сергиево-Посадского района Московской области произошел пожар на площади на площади 400 кв. м, сообщает главное управление МЧС по Подмосковью.

Загорелась деревянная церковь, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Информация о пожаре поступила около 06.00 мск, к моменту прибытия пожарных храм был полностью охвачен огнем, передает агентство.

В 07:05 мск возгорание удалось локализовать, а в 08:00 полностью потушить, сообщили в подмосковном главке МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 28 человек и восемь единиц техники.

Накануне, 22 мая, в Новой Москве в поселке Знамя Октября произошел пожар на площади 120 кв. м. Возгорание возникло в здании автосервиса. О пострадавших или погибших не сообщалось.