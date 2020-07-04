Песков отреагировал на объявление о продаже «рубашки Путина»

Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Объявлению о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы забыл в гостинице, не стоит доверять. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

На вопрос о том, возможна ли подобная ситуация, Песков ответил: «Нет. Такого быть не может».

Ранее на одной из онлайн-площадок объявлений появилось сообщение о продаже рубашки размера XL. Автор объявления утверждал, что она принадлежала Путину и была им оставлена в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.

Рубашку нашли при уборке отеля, ее не стирали. Продавец оценил ее в 165 тыс. руб. Он отметил, что никаких признаков принадлежности вещи президенту нет, но ее можно отправить на ДНК-экспертизу.