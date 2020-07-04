Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
В Москве из-за грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности Общество, 09:25 В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости Общество, 09:02 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля Общество, 08:58 Немецкий эксперт оценил риски долгосрочных последствий COVID-19 Политика, 08:41 В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов» Общество, 08:27 Трамп заявил о создании парка национальных героев в США Политика, 08:22 РБК Pro: почему бизнес не готов отказаться от офисов и командировок Pro, 08:00 Немецкий эпидемиолог — РБК: «Важно не считать, что все уже позади» Политика, 08:00 США отправят два авианосца в район проведения учений Китая в Тихом Океане Политика, 08:00 В США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19 Общество, 07:22 В Японии объявили самый высокий уровень опасности из-за дождей Общество, 07:03 NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами Политика, 06:44 СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме Общество, 05:57 СМИ сообщили о госпитализации Хазанова Общество, 05:33
Общество ,  
0 

В Москве из-за грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили «желтый» — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства.

В течение ближайших 12 часов в столице ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с. Аналогичный прогноз действует и для Московской области.

Ранее 3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о жаре и грозах в ряде регионов страны.

В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По его словам, жаркая погода ожидается в регионах Центральной России, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. На европейской территории страны столбик термометра поднимется на 5 градусов выше климатической нормы, в южных субъектах — на 6-7 градусов. Подобная погода продлится пять-шесть дней.

При этом из-за переноса холодных воздушных масс на Чукотке и Колыме в ближайшие дни прогнозируется резкое понижение температуры — ночью там ожидаются заморозки.

Теги: погода, Москва, гроза
Материалы по теме
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
Общество
Синоптик предупредила о 30-градусной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Читайте на РБК Pro
Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая Великий исход: почему иностранный бизнес выводит производство из Китая
Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean Инструменты Lean-менеджмента: введение в Lean
Как небольшому производству одежды пережить кризис Как небольшому производству одежды пережить кризис
Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter