В Москве из-за грозы объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили «желтый» — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты ведомства.

В течение ближайших 12 часов в столице ожидается гроза и порывы ветра до 15 м/с. Аналогичный прогноз действует и для Московской области.

Ранее 3 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о жаре и грозах в ряде регионов страны.

По его словам, жаркая погода ожидается в регионах Центральной России, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. На европейской территории страны столбик термометра поднимется на 5 градусов выше климатической нормы, в южных субъектах — на 6-7 градусов. Подобная погода продлится пять-шесть дней.