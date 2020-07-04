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В Англии умер самый старый кот в мире

Самый старый кот в мире умер в Англии в возрасте 31 года. Об этом сообщают газеты Daily Mail, Mirror и Metro со ссылкой на хозяйку животного Мишель Херитедж.

По словам Херитедж, кота породы мейн-кун по кличке Раббл ей подарили на 20-летие. Женщина рассказала, что кот ничем не болел, но сильно похудел под конец жизни. По словам хозяйки, ее питомец покинул дом и не вернулся. «Поэтому мы считаем, он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки», — сказала она.

По данным Mirror, в пересчете на человеческий возраст, Рабблу было примерно 150 лет.

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В 2017 году в Великобритании в возрасте 32 лет умер самый старый кот в мире на тот момент. Его звали Мускат. Хозяева объясняли его долголетие тем, что кормили питомца тунцом, сметаной и жареным цыпленком.

При этом до сих пор не побит рекорд кошки по кличке Крим Пафф, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005, когда ей было 38 лет.

Теги: кот, рекорд, животные
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