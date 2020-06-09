Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщения о ее госпитализации

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о госпитализации актрисы, сообщает «РИА Новости».

«Мы просто ездили мерить давление», — сказала она. По ее словам, Нина Русланова находится дома. С самочувствием у артистки «все в порядке», заверила ее дочь.

Ранее о госпитализации Руслановой написали РЕН ТВ и «Пятый канал». В публикации РЕН ТВ говорилось, что актрису доставили в больницу из-за проблем с сердцем. По данным телеканала, в течение последней недели к Руслановой уже приезжала скорая, однако актриса отказывалась от госпитализации.

Нине Руслановой 74 года. Она известна по ролям в кинофильмах «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война» и «Короткие встрчеи». Актриса четыре раза получала премию «Ника» — дважды за лучшую женскую роль и дважды за лучшую женскую роль второго плана.