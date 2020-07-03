Рада поддержала отставку председателя Национального банка Украины

Яков Смолий (Фото: YSmolii / Twitter)

Верховная рада Украины проголосовала за снятие Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Решение было принято на заседании 3 июля, его поддержали 286 депутатов.

2 июня Яков Смолий подал в отставку. Он объяснил свое решение политическим давлением. «Это делает невозможным эффективное выполнение обязанностей по руководству Национальным банком. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка», — заявил он телеканалу «Украина 112».

Смолий руководил Национальным банком Украины с середины марта 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву. До этого он несколько лет был замглавы регулятора.