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Политика ,  
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Яков Смолий объяснил свое решение оказывавшимся политическим давлением
Здание Национального банка Украины
Здание Национального банка Украины (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, сообщает телеканал «112».

Свое решение Смолий объяснил тем, что на банк в течение длительного времени осуществлялось политическое давление. «Это делает невозможным эффективное выполнение обязанностей по руководству Национального банка. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка», - заявил он.

Комментируя решение Смолия в интервью изданию «Вести Украина», бывший глава правительства Алексей Гончарук назвал ее тяжелым ударом. По его словам, одной из основ стратегии Зеленского была независимость Нацбанка, а отставка из-за политического давления будет иметь тяжелые последствия для экономики.

«Возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо», - сказал Гончарук.

Смолий руководил НБК с середины марта 2018 года, сменив на этом посту Валерию Гонтареву. До этого он несколько лет был заместителем главы регулятора. До 2014 года Смолий трудился в различных бизнес-структурах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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