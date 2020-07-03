В метро Москвы остановили движение на Филевской линии

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На Филевской линии московского метрополитена временно приостановлено движение, сообщили РБК в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«На Филевской линии временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути», — сообщили в пресс-службе.

В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами. В пресс-службе добавили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, а для проезда можно пользоваться Арбатско-Покровской линией.

3 июня на Филевской линии также останавливали движение из-за упавшего на пути дерева. Дерево упало на пути на участке между «Багратионовской» и «Кунцевской».

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