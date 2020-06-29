В Москве ограничат движение из-за закрытия станций красной ветки метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Четыре станции Сокольнической линии московского метро закроют с 4 по 6 июля, в качестве компенсации запустят дополнительные автобусы, что приведет к ограничению движения. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

«На юго-западе столицы ограничат движение — будет обеспечен приоритет для общественного транспорта», — уточняется в сообщении. Закроют станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».

Будет работать 7,8 км временно выделенных полос, обособят следующие участки: на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке «Саларьево»; на участке автодороги Солнцево — Бутово — Видное (между Киевским и Калужским шоссе). Кроме того, движение ограничат в районе станции метро «Коммунарка», на дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта «Метро «Ольховая».

«Доступ для такси на эти участки также [будет] запрещен», — отметил департамент.