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Суд приговорил убившего свою девушку росгвардейца к 9,5 года колонии

Марат Сахапов (в центре)
Марат Сахапов (в центре) (Фото: zzzonaprava / VK)

Советский районный суд Казани приговорил сотрудника Росгвардии Марата Сахапова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство Эльнары Карахановой в 2018 году. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Сахапова признали виновным в убийстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и угрозе убийством.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как уточняет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), суд также взыскал с мужчины 1 млн руб. в пользу потерпевшей стороны. Агентство отмечает, что Сахапов не отрицал избиения своей девушки, однако вину в ее смерти не признал. Из материалов дела, как пишет РАПСИ, следует, что Сахапов угрожал девушке убийством еще в январе 2018 года.

Летом 2018-го тело девушки нашли на козырьке подъезда, врачи обнаружили на нем следы побоев. По версии следствия, Сахапов избил свою девушку и выбросил ее в окно с 6-го этажа. Росгвардеец утверждал, что Караханова выпала из окна сама. Подруга погибшей говорила, что Сахапов избивал ее из ревности. Его адвокат отмечал, что у Сахапова есть «масса положительных характеристик» на работе.

Теги: новости, Росгвардия, суд, Казань
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