В Казахстане установили памятник Назарбаеву

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В столице Казахстана открыли памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.

Памятник установили в Национальном университете обороны, Токаев присутствовал на церемонии по видеосвязи.

По его словам, установка памятника Назарбаеву в Национальном университете обороны — «глубоко символичный» акт, так как Вооруженные силы Казахстана были созданы его указом, а «на заре независимости» Назарбаев лично участвовал в решении сложных задач военного строительства. Токаев также отметил, что в годы президентства Назарбаева была сформирована структура армии.

Назарбаев родился 6 июля 1940 года. Пост президента Казахстана он занимал с 1990 по 2019 год.