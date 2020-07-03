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Сотрудник заразил COVID-19 постояльцев интерната для инвалидов в Магадане

Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, Магадан
Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, Магадан (Фото: сервис Google Street View)

Вспышка коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла из-за заболевания сотрудника, говорится в комментарии министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, предоставленном РБК.

Болезнь у сотрудника протекала бессимптомно, тест на нее оказался отрицательным. У заболевших постояльцев также отсутствовали симптомы, но тесты показали положительный результат.

«Распространение заболевания среди клиентов вызвано и тем, что учреждение построено в 1972 году, имеет коридорную систему, общие санузлы, проживающие располагаются в комнатах по три-четыре человека и социальную дистанцию сложно соблюдать в полном объеме», — уточнил министр.

Заболевших и людей, контактировавших с ними, поместили в инфекционные госпитали Магадана, добавил Кучеренко. «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения и демографической политики региона Елену Кузьменко уточняет, что в учреждении заразились 46 постояльцев.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пресс-службе губернатора региона рассказали РБК, что COVID-19 обнаружили у пяти сотрудников, когда те находились дома на карантине или в обсервации. Постояльцев с положительным результатом госпитализировали, контактировавших с ними людей изолировали. После этого была проведена дезинфекция помещений, весь персонал заменили.

«В качестве превентивной меры был закрыт пищеблок и организовано индивидуальное питание. Усилены меры санрежима. Обслуживание здоровых проживающих организовано с использованием СИЗ: облегченных противочумных костюмов, масок, очков, бахил», — заключил представитель губернатора.

Прокуратура города выявила в доме-интернате нарушения эпидемиологического законодательства и законодательства о защите населения и территорий от ЧС, сообщили в ведомстве. Такие же нарушения были обнаружены в психоневрологическом интернате. Прокуратура внесла руководителям учреждений представления об устранении нарушений.

По данным на 3 июля, в Магаданской области выявлено 872 случая коронавирусной инфекции, четыре заболевших умерли, 460 — выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: интернат, Магадан, коронавирус, пандемия, карантин, новости
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