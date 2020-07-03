Сотрудник заразил COVID-19 постояльцев интерната для инвалидов в Магадане

Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов, Магадан (Фото: сервис Google Street View)

Вспышка коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла из-за заболевания сотрудника, говорится в комментарии министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, предоставленном РБК.

Болезнь у сотрудника протекала бессимптомно, тест на нее оказался отрицательным. У заболевших постояльцев также отсутствовали симптомы, но тесты показали положительный результат.

«Распространение заболевания среди клиентов вызвано и тем, что учреждение построено в 1972 году, имеет коридорную систему, общие санузлы, проживающие располагаются в комнатах по три-четыре человека и социальную дистанцию сложно соблюдать в полном объеме», — уточнил министр.

Заболевших и людей, контактировавших с ними, поместили в инфекционные госпитали Магадана, добавил Кучеренко. «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения и демографической политики региона Елену Кузьменко уточняет, что в учреждении заразились 46 постояльцев.