В тюменском доме престарелых выявили очаг COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Тюмени в пансионате для престарелых обнаружили очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Вспышка заболевания была выявлена в пансионате «Комфорт» 24 июня. Положительный тест на COVID-19 был у десяти человек, четверо из которых маломобильны. У всех контактировавших с ними людьми взяли анализы на коронавирус. Кроме того, массовое тестирование проводится и среди персонала пансионата.

Заболевших госпитализировали. В оперативном штабе отметили, что у большинства пациентов имеются тяжелые сопутствующие заболевания. В связи со вспышкой COVID-19 проводится эпидемиологическое расследование.

В Тюменской области с начала эпидемии заболели 2886 человек. За последние сутки коронавирус выявили у 59 новых пациентов. 1720 человек выздоровели. Количество летальных исходов достигло 17 человек. В оперативном штабе отметили, что у всех умерших были тяжелые хронические заболевания.