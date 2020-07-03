СК завел дело о нецелевой трате 46 млн руб. в институте МВД в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в Подмосковье из-за халатности и нецелевого расходования бюджетных средств в размере 46 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. СК по Московской области завели дело из-за нецелевого расходования бюджетных средств (п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК) и халатности должностных лиц института МВД (ч.1.1. ст. 293 УК).

По данным следствия, в 2018 году государство выделило деньги на организацию капремонта института в Домодедово. «Однако работы в установленные сроки не были завершены, и оставшиеся денежные средства в сумме более 46 млн рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды», — сказано в сообщении пресс-службы СК по Московской области.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что должностные лица не следили за исполнением сроков контракта, который не был вовремя расторгнут, а штрафы не были оплачены. Это повлекло причинение ущерба на сумму более 10 млн руб., пояснили в СК.