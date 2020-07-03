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СК завел дело о нецелевой трате 46 млн руб. в институте МВД в Подмосковье

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в Подмосковье из-за халатности и нецелевого расходования бюджетных средств в размере 46 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Московской области.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. СК по Московской области завели дело из-за нецелевого расходования бюджетных средств (п. «б» ч.2 ст. 285.1 УК) и халатности должностных лиц института МВД (ч.1.1. ст. 293 УК).

По данным следствия, в 2018 году государство выделило деньги на организацию капремонта института в Домодедово. «Однако работы в установленные сроки не были завершены, и оставшиеся денежные средства в сумме более 46 млн рублей были потрачены на не предусмотренные контрактом нужды», — сказано в сообщении пресс-службы СК по Московской области.

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Помимо этого, в ведомстве заявили, что должностные лица не следили за исполнением сроков контракта, который не был вовремя расторгнут, а штрафы не были оплачены. Это повлекло причинение ущерба на сумму более 10 млн руб., пояснили в СК.

В управлении также отметили, что следователи провели обыски и осмотры всех объектов, на которых должны были проходить ремонтные работы, а также сделали запрос на получение всех необходимых документов. На данный момент СК устанавливает преступников. 

В мае 2020 года прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, растрата в крупном размере, с использованием служебного положения) против руководства Уфимского юридического института МВД. По данным ведомства, в 2018 году сотрудниками учреждения стали два профессора, которые фактически живут и работают в других регионах России. Согласно сообщению, на основании подготовленных сотрудниками института подложных табелей учета рабочего времени неработающим сотрудникам выплатили зарплату на сумму более 570 тыс. руб.

Теги: МВД, халатность, Коррупция, Подмосквье
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