Вирусолог оценил эффективность туннеля для дезинфекции против COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

Туннели для наружной дезинфекции, в которых на проходящего человека распыляется специальный состав, не способны остановить передачу коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик в интервью «РИА Новости».

«Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких. Поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна», — сказал он.

При этом Штрик отметил, что дезинфекционный туннель может быть эффективным средством предотвращения других инфекций, например, заболеваний, вызываемых ротавирусами и норовирусами. «Это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, — важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично», — объяснил он.

Дезинфекционный туннель в качестве меры безопасности используется в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом стало известно в середине июня, после того, как правительство Пензенской области сообщило, что его разработала местная компания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию и рассказал, что еще два таких туннеля установлены в Кремле. «Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданны и объяснимы», — объяснил он.