Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / Host Photo Agency / РИА Новости / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства», — говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что россияне, поддержав поправки, выразили солидарность с курсом на дальнейшее «укрепление суверенитета и развитие России» как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

По его словам, итоги референдума «убедительно свидетельствуют» о признании заслуг Путина россиянами и его способности консолидировать общество.

Ранее Центральная избирательная комиссия России обработала 100% протоколов с голосования по поправкам в Конституцию.

В поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей, против них проголосовали 21,27% граждан.