Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
На участке в Петербурге аннулировали 35 бюллетеней Общество, 23:31 В Москве за сутки умерли 34 человека с коронавирусом Общество, 23:14 В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских Общество, 23:14 В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой Финансы, 22:55 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 22:46 Давид Рафаловский — РБК: «Весь мир уже в облаке, и Россия там будет» Индустрия 4.0, 22:40  Суд отменил приговор осужденному на десять лет экс-чиновнику Минобороны Общество, 22:31 НБА заявила о девяти новых случаях заражения игроков коронавирусом Спорт, 22:28 Лукашенко поздравил Путина с одобрением поправок в Конституцию Политика, 22:19 Власти впервые в 2020 году рекомендовали госкомпании не платить дивиденды Бизнес, 22:17 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 22:05 Эксперты оценили возможный ущерб от переделки Святой Софии в мечеть Общество, 22:02 Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова Бизнес, 21:55 Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью Политика, 21:54
Общество ,  
0 

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

Задержание журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр
Задержание журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая. Об этом РБК сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.

Главное управление МВД России по Москве провело служебную проверку. По ее результатам были установлены нарушения положения о нагрудном знаке сотрудника полиции, утвержденного приказом МВД России от 22 июля 2011 года.

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное
взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве. Также в целях недопущения подобных нарушений с сотрудниками этого подразделения провели профилактическую работу.

Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских
Общество
Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов

Так в МВД отреагировали на письмо главных редакторов «Новой газеты» Дмитрия Муратова и «Эха Москвы» Алексея Венедиктова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В своем обращении они сообщили, что полицейские носили идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.

Как сообщало «Эхо Москвы», к письму Венедиктова и Муратова прилагались номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания журналистов радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александры Плющева. Их задержали 29 мая во время акции у здания столичного управления МВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.

При этом журналисты сообщили, что не участвуют в акции, а работают. Они показали сотрудникам полиции свои журналистские удостоверения, однако правоохранители потребовали от них редакционные задания. Не получив этих документов, полицейские задержали журналистов.

Акции у здания московского управления МВД на Петровке прошли после того, как Тверской суд Москвы отправил Азара под арест на 15 суток за пикет. Он вышел на акцию в поддержку задержанных по уголовному делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика Игоря Худякова.

В столичном главке МВД пикеты в поддержку Азара назвали незаконными, поскольку в Москве из-за коронавируса действовал режим повышенной готовности, запрещающий публичные мероприятия.

Теги: новости, МВД, полиция, Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов
Материалы по теме
Венедиктов и Муратов написали министру про одинаковые жетоны полицейских
Общество
Журналисты «Эха Москвы» обратились в СК из-за задержаний во время пикетов
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter