В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

Задержание журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая. Об этом РБК сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России.

Главное управление МВД России по Москве провело служебную проверку. По ее результатам были установлены нарушения положения о нагрудном знаке сотрудника полиции, утвержденного приказом МВД России от 22 июля 2011 года.

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное

взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве. Также в целях недопущения подобных нарушений с сотрудниками этого подразделения провели профилактическую работу.

Так в МВД отреагировали на письмо главных редакторов «Новой газеты» Дмитрия Муратова и «Эха Москвы» Алексея Венедиктова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В своем обращении они сообщили, что полицейские носили идентификационные жетоны с одинаковыми номерами, нарушая тем самым приказ самого министра.