В Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС России

В лесах на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба местной администрации.

К ЧС регионального характера относятся те случаи, которые не выходят за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, отмечается в постановлении «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».

«Айсен Николаев поручил правительству республики принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима ЧС в лесах регионального характера», — сказано в сообщении.

Указ введен в связи с увеличением количества и площади лесных пожаров из-за «неблагоприятных погодных условий с сухими грозами» на территории республики. По данным пресс-службы, в Якутии тушат 30 лесных пожаров на территории общей площадью 1519 га.