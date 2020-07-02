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В Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В лесах на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал сегодня глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба местной администрации.

К ЧС регионального характера относятся те случаи, которые не выходят за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, отмечается в постановлении «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».

«Айсен Николаев поручил правительству республики принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима ЧС в лесах регионального характера», — сказано в сообщении.

Указ введен в связи с увеличением количества и площади лесных пожаров из-за «неблагоприятных погодных условий с сухими грозами» на территории республики. По данным пресс-службы, в Якутии тушат 30 лесных пожаров на территории общей площадью 1519 га.

СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Общество
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ранее в июне 2020 года стало известно, что Минприроды готовит проект поправок в правила тушения лесных пожаров. Ведомство предложило сократить так называемые зоны контроля, в которых разрешалось не тушить пожары. На них приходится почти половина лесного фонда России. Ведомство предложило сократить зоны контроля до 6% площади всех лесов страны. Летом 2019 года 90% пожаров произошло именно в этих зонах. Теперь к участкам, где можно не тушить пожары, Минприроды хочет отнести только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».

Теги: Якутия, пожар, лес
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