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S7 подтвердила получение документов о запрете на международные полеты

Фото: Rupert Oberhäuser / imagebroker / Global Look Press
Фото: Rupert Oberhäuser / imagebroker / Global Look Press

Авиакомпания S7 Airlines получила уведомление Росавиации о продлении запрета на ввоз иностранцев в Россию до конца июля. Об этом РБК сообщили в компании.

«Да, S7 Airlines получила уведомление о том, что ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно», — отметили в авиакомпании.

При этом авиаперевозчик уточнил, что с ограничениями на выезд из страны граждан России это не связано. С июня страну могут покидать люди с двойным гражданством и видом на жительство. Также выезжать за границу можно на лечение и для работы.

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Фото: Burak Kara / Getty Images

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранцев до 31 июля включительно.

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Источник РБК в Белом доме говорил, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц после того, как правительство 27 марта приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за коронавирусной инфекции.

Теги: S7 Airlines, Росавиация, коронавирус
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