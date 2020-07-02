Адвокат сообщил об отказе завести дело на силовиков из-за гибели уральца

Дверь в квартиру Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа (Фото: Алексей Земляков / YouTube)

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать дело после смерти подозреваемого в краже обоев Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа в собственной квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По словам юриста, отказ в СК обосновывают тем, что проверка этого факта будет осуществляться по другим уголовным делам.

«На самом деле они не хотят возбуждать уголовное дело, потому что не видят в нем перспективы. Они не видят, что оружие было применено с нарушением закона. Поэтому не возбуждают дело, чтобы его не прекращать. Это истинные мотивы», — сказал он.

Бушмаков отметил, что на следующей неделе планирует подать документы об обжаловании решения СК.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.