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Адвокат сообщил об отказе завести дело на силовиков из-за гибели уральца

Дверь в квартиру Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа
Дверь в квартиру Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа (Фото: Алексей Земляков / YouTube)

Следственный комитет (СК) России отказался возбуждать дело после смерти подозреваемого в краже обоев Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа в собственной квартире в Екатеринбурге. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По словам юриста, отказ в СК обосновывают тем, что проверка этого факта будет осуществляться по другим уголовным делам.

«На самом деле они не хотят возбуждать уголовное дело, потому что не видят в нем перспективы. Они не видят, что оружие было применено с нарушением закона. Поэтому не возбуждают дело, чтобы его не прекращать. Это истинные мотивы», — сказал он.

Бушмаков отметил, что на следующей неделе планирует подать документы об обжаловании решения СК.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Общество
Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

Екатеринбуржец Владимир Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня. Перед этим он украл четыре рулона обоев в магазине, однако выронил их, когда за ним погнался охранник. Силовики несколько часов дежурили возле квартиры Таушанкова и пытались попасть внутрь, но подозреваемый распылил в сторону правоохранителей газовый баллончик. Около полуночи на место приехали бойцы СОБРа Росгвардии и начали штурм, в результате которого Таушанков погиб.

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Теги: Екатеринбург, СОБР, Росгвардия, убийство, новости
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