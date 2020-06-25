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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Уже после убийства бойцами СОБРа жителя Екатеринбурга, заподозренного в хищении обоев из магазина, полиция без санкции суда провела у него дома обыск. Суд счел его незаконным. Дело об убийстве мужчины до сих пор не возбуждено
Фото: Анатолий Медведь / ТАСС
Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

В суде отказались предоставлять РБК информацию об этом решении, сославшись на то, что материал рассматривался в закрытом режиме.

Решение было вынесено еще 3 июня — через четыре дня после гибели Таушанкова, однако ознакомиться с ним недавно вошедший в дело адвокат «Зоны права» смог только сейчас. «Следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», — пояснил РБК суть судебного решения Бушмаков.

РБК направил запрос в ГУ МВД Свердловской области.

Постановление об обыске подписала следователь городского отдела полиции № 2. Она не стала привлекать к обыску понятых или хозяев квартиры, ссылаясь на угрозу их жизни и здоровью со стороны Таушанкова, а также указала, что следственное действие является неотложным, поскольку предполагаемый разбойник может скрыться или спрятать вещдоки.

Обыск в жилище по УПК требует санкции суда; в неотложном случае следователь может провести его без такой санкции, а затем легализовать через суд, пояснил РБК Бушмаков. Именно об этом ходатайствовала следователь, ее требования в суде поддерживал и прокурор. Но суд счел обыск безосновательным. В том числе инстанция указала, что искать у Таушанкова дома было нечего — на момент обыска вещдоки по делу о разбое (четыре рулона обоев и нож) уже были изъяты: Таушанков выбросил их, убегая от охранника магазина. Решение провести обыск в отсутствие других жильцов квартиры и понятых суд также счел незаконным.

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков. «Мы считаем, что полиции просто нужно было основание для проникновения в квартиру, чтобы замести какие-то следы — скрыть труп, собрать пули, гильзы. [В рамках дела о хищении обоев] этот обыск был никому не нужен», — сказал адвокат. Приехав в квартиру, полицейский следователь обнаружила, что место происшествия уже осматривают сотрудники Следственного комитета. «Она это не спрогнозировала. Видимо, СК помешал ей что-то сделать, потому что там уже изымались пули, гильзы, судмедэксперты и баллисты осматривали труп», — добавил адвокат.

При осмотре квартиры Таушанкова обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе два ножа, арбалет, страйкбольную винтовку. «Сейчас назначены экспертизы на предмет того, боевые ли они. Родственники не знали о принадлежности этих вещей Таушанкову. Его ли это вещи — сложно судить, мы можем только говорить о том, что у него они были найдены», — заявил Бушмаков. Он добавил, что уголовное дело по факту убийства Таушанкова до сих пор не возбуждено: «Есть два дела в отношении самого Таушанкова — о причинении вреда здоровью сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК) и о разбое (ч.1 ст. 162). Но дела о его убийстве нет, что нас тоже наталкивает на не очень хорошие мысли».

«Наша задача — досконально разобраться в обстоятельствах гибели Владимира Таушанкова и проверить правомерность действий сотрудников полиции, открывших огонь на поражение через входную дверь. По имеющейся информации, три пули попали в тело Владимира, а еще четыре прошли мимо. Но могли угодить в его отца, который, как, заверяют нас полицейские, находился чуть ли не в заложниках у сына», — заключил Бушмаков.

Таушанков был застрелен в ночь с 31 мая на 1 июня. Накануне вечером он зашел в строительный магазин «Лео» и украл четыре рулона обоев на сумму около 8 тыс. руб., однако выронил их, когда за ним погнался охранник. Силовики, по данным 66.ru, несколько часов дежурили у его квартиры и в конце концов попытались войти внутрь, когда домой приехал отец Таушанкова, однако предполагаемый разбойник распылил в сторону полицейских газовый баллончик. После этого около полуночи на место приехал СОБР Росгвардии и открыл огонь, в результате чего Таушанков погиб.

В Росгвардии впоследствии объясняли причины «спецоперации» так: отец Таушанкова долгое время не издавал никаких звуков из квартиры, что «в той экстремальной ситуации в том числе могло свидетельствовать о еще одном возможном преступлении». Кроме того, по данным ведомства, Таушанков встретил спецназовцев с направленным в их сторону «предметом, похожим на оружие» (позднее в ведомстве сообщали, что это был автомат Калашникова).

Авторы: Маргарита Алехина, Екатерина Костина
Теги: полиция, Росгвардия, разбой
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