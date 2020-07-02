Омбудсмен сообщила подробности инцидента со сброшенным на девочку пакетом

Ксения Мишонова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ни одна из семей мальчиков, один из которых сбросил мусорный пакет с бутылкой на трехлетнюю девочку, ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала. Об этом сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, мама проживающего на 23-м этаже семилетнего мальчика попросила его выбросить мусор, позднее к нему пришли двое друзей-ровесников. «Баловались в коридоре, кому-то пришло в голову бросить пакет с балкона общего пользования. Кто именно это сделал, выясняют следственные органы», — рассказала омбудсмен.

Мишонова добавила, что пострадавшей девочке сделали сложную операцию.

2 июля СК сообщил, что на маленькую девочку, которая шла по улице со своими родителями, упал мусорный пакет, в нем была стеклянная бутылка. Пострадавшую увезли на скорой. По факту произошедшего завели дело.