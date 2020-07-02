В Красногорске завели дело из-за сброшенного на девочку пакета с бутылкой

В Московской области возбудили уголовное дело после того, как на маленькую девочку скинули пакет с мусором, ребенок получил травмы головы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — уточняется в сообщении.

Вечером 1 июля девочка шла с родителями по улице Красногорска, когда на нее свалился мусорный пакет, в мешке была стеклянная бутылка. Ребенка забрала скорая помощь, ей провели операцию. По предварительной версии, мусор выкинули с подъездного балкона. Там были трое детей, один из них взял пакет, стоявший на полу.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, выясняются все обстоятельства и условия инцидента.