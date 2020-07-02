Кремль пообещал оперативное подписание Путиным указа о поправках

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении поправок в Основной закон после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет итоги. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Разумеется, это будет сделано оперативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать подписание указа 3 июля.

ЦИК обработала все протоколы на голосовании: по их данным, 77,92% избирателей поддержали поправки. Против выступили 21,27% проголосовавших.

Песков назвал итоги голосования триумфальным свидетельством доверия россиян к Путину. Он отметил, что в Кремле ожидали высокий интерес к теме поправок, однако такую «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» спрогнозировать было сложно.