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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова заявила об отсутствии сомнений в легитимности голосования

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию легитимны, и даже если в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступят новые жалобы, они не повлияют на результат. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Нет сомнений, что оно (голосование. — РБК) состоялось, что оно легитимно», — сказала Памфилова. Она уточнила, что в ближайшее время ЦИК официально утвердит результаты.

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Глава комиссии допустила, что могут поступить новые жалобы на голосование, однако, по ее мнению, они будут так незначительны, что не смогут повлиять на общие итоги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что президент России оперативно подпишет указ о внесении поправок в Основной закон, как только ЦИК подведет итоги.

По результатам обработки 100% протоколов на голосовании за поправки выступили 77,92% избирателей, не поддержали изменения Конституции 21,27% участников голосования. Общая явка составила 65%.

За время голосования, по данным МВД, поступило 839 жалоб. Как считает полиция, все они были несерьезны и не влияют на итоги.

Теги: Элла Памфилова, голосование, Конституция
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