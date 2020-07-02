Памфилова заявила об отсутствии сомнений в легитимности голосования

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Результаты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию легитимны, и даже если в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступят новые жалобы, они не повлияют на результат. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент РБК.

«Нет сомнений, что оно (голосование. — РБК) состоялось, что оно легитимно», — сказала Памфилова. Она уточнила, что в ближайшее время ЦИК официально утвердит результаты.

Глава комиссии допустила, что могут поступить новые жалобы на голосование, однако, по ее мнению, они будут так незначительны, что не смогут повлиять на общие итоги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что президент России оперативно подпишет указ о внесении поправок в Основной закон, как только ЦИК подведет итоги.