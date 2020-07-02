ФСБ изъяла у «черных копателей» 77 единиц оружия

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группировки, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия, найденного в ходе раскопок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

У них было изъято 77 единиц огнестрельного оружия. ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.

В группировку входили 13 жителей Ленинградской области, Кузбасса, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев. Они восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, в том числе найденного в местах боев времен Великой Отечественной войны.

В 2018 году сотрудники ФСБ задержали в Брянске группу «черных копателей». Правоохранители изъяли в том числе 21 единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, пять карабинов, винтовок и ружей). Участники группировки вели незаконные раскопки в местах боевых действий в целях поисков оружия и восстановления его боевых свойств.



