Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян выступили против поправок

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Большинство россиян, проголосовавших в Нью-Йорке по поправкам в Конституцию, высказались против. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства России в городе Алексей Топольский, передает «Интерфакс».

«В генконсульстве в Нью-Йорке по поправкам в Конституцию проголосовали 816 человек. 310 человек высказались за, 505 — против», — сообщил Топольский. Он добавил, что голосование в Нью-Йорке прошло без происшествий.

При этом в посольстве в Вашингтоне агентству сообщили, что за поправки в Конституцию там высказались 395 человек, против — 275.

К утру 2 июля ЦИК обработала 99,9% протоколов на голосовании по поправкам. Явка составила 65%. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% избирателей. Против выступили 21,26% участников голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.