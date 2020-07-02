Умер один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Михаил Павлинский

Заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН по проекту «Спектр-РГ» Михаил Павлинский умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил в Twitter ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин.

«Печальные новости из Москвы. Миша Павлинский скончался сегодня утром», — говорится в записи Вихлина от 1 июля.

По словам ученого, Павлинский был одним из тех, кто выполнял большую часть работы для «Спектра-РГ», особенно в критические ранние годы.

«Годы переутомления и стресса взяли свое. Без Миши «Спектр-РГ» не случился бы», — добавил Вихлинин.

Смерть ученого также подтвердили в институте ТАСС и РИА «Новости».

Космический аппарат «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») был разработан в АО «НПО Лавочкина» по заказу Российской академии наук (РАН) и является российско-германской орбитальной астрофизической обсерваторией.

Обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в космос в июле 2019 года с ракетой-носителем «Протон-М». Главной целью обсерватории является проведение глубокого обзора всего неба в мягком и жестком диапазонах рентгеновского излучения. В октябре того же года обсерватория достигла рабочей точки в 1,5 млн км от Земли. В июне 2020 года обсерватория завершила первый обзор всего неба. На борту обсерватории размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA.

По плану «Спектр-РГ» должен проработать в космосе не менее 6,5 лет, ведя наблюдения из окрестностей точки Лагранжа L2 в системе «Солнце — Земля».