В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

Фото: Андрей Любимов / РБК

На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.

По оценкам корреспондентов РБК и «Медузы», в акции участвуют несколько сотен человек, среди которых множество журналистов. По оценкам «Эха Москвы» на Пушкинской площади собрались около 300 человек. У памятника Пушкину проходят одиночные пикеты. Женщина в форме раздавала присутствующим медицинские маски. Неподалеку припарковано несколько автозаков и полицейских машин, а сотрудники полиции пока не вмешиваются.

Полиция раздала участникам акции медицинские маски.

По данным «ОВД Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 14 участников акции в столице. Всего по России полиция задержала 24 человека, протестующих против поправок: четверых в Санкт-Петербурге, двоих в Нижнем Новгороде и по одному в Новосибирске, Благовещенске, Ханты-Мансийске и Пензе.

РБК направил запрос в пресс-службы региональных главков полиции.