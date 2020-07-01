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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Бразилии превысило 1,4 млн

Фото: Andre Coelho / Getty Images
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Число людей, зараженных коронавирусом в Бразилии, превысило 1,4 млн. Об этом сообщил Минздрав страны на официальной странице в Facebook.

За прошедший день в стране было зафиксировано 33 846 случаев. Таким образом, общее число зараженных достигло 1,402 млн человек. Количество умерших за сутки выросло на 1,28 тыс. человек, всего с начала пандемии — 59 594 человек. Выздоровели около 790 тыс. человек.

Запись в facebook пользователя minsaude

28 июня число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. Бразилия находится на втором месте по числу заболевших после США.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Бразилия, коронавирус
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