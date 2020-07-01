В Ростовской области от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка

Фото: golubev.v.u / Instagram

В Ростовской области столетняя жительница города Волгодонск выздоровела после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом написал в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

«Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, сегодня выписана домой после успешного лечения», — уточнил губернатор.

Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, с внебольничной пневмонией. Она лечилась в больнице две недели, сейчас ее состояние удовлетворительное.

В начале мая из московской больницы выписали в день ее 100-летия женщину, у которой ранее подтвердили коронавирус. Пациентка заразилась вирусом, пока находилась на плановом лечении в другом медучреждении.