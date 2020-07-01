Замглавы управления Генпрокуратуры уволили после нападения на полицию

Генеральный прокурор Игорь Краснов уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства Игоря Мыльникова после того, как он напал на полицейского. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Об увольнении Мыльникова также сообщают РЕН-ТВ и Telegram-канал 112.

Как пишет «Коммерсантъ», Мельникова доставили в ОМВД «Филевский парк» после того, как он «в неадекватном состоянии» попытался проникнуть на территорию элитного дома, подведомственного отделению. Охрана вызвала полицию, правоохранительные органы задержали мужчину.

Газета добавляет, что Мельников был пьян и мог ошибиться адресом, возвращаясь к себе домой, поскольку он живет неподалеку.

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