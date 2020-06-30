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Политика ,  
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Оппозиция получила большинство в молдавском парламенте

Штефан Гацкан
Штефан Гацкан (Фото: stefan.gatcan.1 / Facebook)

Депутат парламента Молдавии, врач Штефан Гацкан, который избирался от партии социалистов президента Игоря Додона, заявил о том, что присоединяется к оппозиционной группе Pro Moldova, сообщает молдавское издание NewsMaker. Соответствующее сообщение опубликовано на странице оппозиционной группы в Facebook. В результате этого оппозиция стала большинством в парламенте страны.

Сам Гацкан в своем аккаунте объяснил свое решение тем, что социалисты, которыми руководит президент республики Игорь Додон, не смогли спасти страну от кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, пишет Point.md. По словам парламентария, «у команды Социалистической партии Республики Молдова был уникальный шанс решить проблемы народа и спасти страну от кризиса», однако этого не произошло, в том числе из-за «бесконечной политической борьбы» и «серьезных управленческих ошибок».

Ранее из парламентской коалиции, состоящей из социалистов и демократов, вышли еще несколько депутатов. С выходом Гацкана из фракции социалистов и присоединением к Pro Moldova оппозиция получает в парламенте большинство — 52 места из 101. Таким образом, в случае, если оппозиционные силы — Pro Moldova, партия «Шор», блок ACUM (партия «Действие и солидарность» и платформа «Достоинство и правда») объединятся, они могут отправить в отставку правительство Иона Кику. Именно этого добиваются, в частности, фракции Pro Moldova и «Шор».

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Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиция настаивает на роспуске правительства. «Нынешняя коалиция, возглавляемая Игорем Додоном, больше не имеет ни морального, ни юридического права продолжать руководство Республикой Молдова», — говорилось в заявлении антиправительственного блока.

Последняя отставка правительства произошла в Молдавии всего немногим более полугода назад, в ноябре 2019 года. Правительство Майи Санду на тот момент успело проработать меньше шести месяцев. Затяжной политический кризис, связанный с противостоянием проевропейской оппозиции и партии социалистов, длится в стране уже несколько лет.

Теги: Молдавия, отставка правительства
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