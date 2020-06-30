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Пандемия коронавируса ,  
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Проценко назвал причастных к ситуации с найденными мешками для трупов

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Всех больных, данные которых нашли в районе инфекционной больницы в Коммунарке вместе с мешками для трупов, из медучреждения забирали ритуальные агенты. Об этом написал в Facebook главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что услуги по перевозке и захоронению умерших родственники заказывают в ритуальных услугах и после оформления больницей всех документов ответственность за сохранность тел лежит на них или на доверенных лицах.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирал ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — заявил он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Проценко отметил, что недалеко от больницы были найдены ксерокопии титульного листа медкарты для идентификации умершего, а все оригиналы и истории болезни хранятся в архиве в больнице.

Как объяснил Проценко, во время эпидемии действуют определенные правила выдачи и захоронения тел. Родственники пациента получают закрытый гроб в больнице и подписывают требование о соблюдении мер безопасности в условиях угрозы коронавируса. Подписав этот документ, человек принимает на себя административную ответственность за нарушение целостности гроба.

Проценко ответил на данные о найденных возле больницы мешках для трупов
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ранее портал Readovka сообщил, что случайные прохожие обнаружили в районе больницы около автомобильной эстакады пакеты, в которых находились «медицинские карты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и кровь». 28 июня Проценко заявил, информация о найденных медкартах не соответствует действительности.

Теги: Денис Проценко, коронавирус, Коммунарка
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