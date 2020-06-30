Проценко назвал причастных к ситуации с найденными мешками для трупов

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Всех больных, данные которых нашли в районе инфекционной больницы в Коммунарке вместе с мешками для трупов, из медучреждения забирали ритуальные агенты. Об этом написал в Facebook главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он пояснил, что услуги по перевозке и захоронению умерших родственники заказывают в ритуальных услугах и после оформления больницей всех документов ответственность за сохранность тел лежит на них или на доверенных лицах.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирал ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — заявил он.

Проценко отметил, что недалеко от больницы были найдены ксерокопии титульного листа медкарты для идентификации умершего, а все оригиналы и истории болезни хранятся в архиве в больнице.