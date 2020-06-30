Появилось видео проезда первых грузовых поездов по Крымскому мосту

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео открытия грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.

На записи показано, как два поезда, с материка и полуострова, едут навстречу друг друге через Керченский пролив. При встрече они обменялись приветственными сигналами.

Видео: Инфоцентр Крымский мост

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Из Крыма выехал состав, груженный местной продукцией, кальцинированной содой и известняком. С материка навстречу запустили поезд с бензином, удобрениями, зерном и цементом.

Протяженность Крымского моста составляет 19 км. В 2018 году его открыли для автомобилей, в декабре 2019 года по мосту запустили пассажирское железнодорожное сообщение.