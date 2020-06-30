МВД начало проверку данных о поджоге шатра для голосования в Подмосковье

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Полиция проверяет сообщения о поджоге в Подольске шатра для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Информация проверяется», — сказали в пресс-службе

По данным источника «Интерфакса», полицейские после случившегося задержали безработного местного жителя. По данным источника, он подъехал к шатру на улице Курская ночью, поджег шатер и скрылся. По информации Telegram-канала Mash, поджигатель — 36-летний житель Подольска Артем Брагин.

В России с 25 июня проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля, электронное голосование, в котором могут принять участие жители Москвы и Нижегородской области, завершится 30 июня.

