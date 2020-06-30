Президент Туркмении в день рождения принес в жертву белого барана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Как правильно провести мозговой штурм и использовать «6 шляп мышления» РБК Pro Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2019 году РБК Pro Ищите честных: почему подбор кандидатов при помощи резюме изжил себя РБК Pro Полицейская проверка: как защитить бизнес от уголовного преследования Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 70,44 (+0,49) Quote, 12:35
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 78,99 (+0,31) Quote, 12:35
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС Общество, 13:42 Путин выступил с новым обращением к россиянам Политика, 13:41 Десять методов безбюджетного продвижения туристических услуг Pro, 13:33  Минспорта предложил налоговые льготы родителям занимающихся спортом детей Спорт, 13:31 Московское дерби без фаворита и битва «Ростова» за медали. Анонс тура РПЛ Спорт, 13:29 Явка на голосовании по поправкам достигла 45,7% Общество, 13:29 В Кремле исключили перекосы в пользу «Норникеля» в деле о разливе топлива Общество, 13:14 МВД начало проверку данных о поджоге шатра для голосования в Подмосковье Общество, 13:11 Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком» Спорт, 13:10 Владимир Путин выступил к россиянам с обращением. Полное видео Политика, 13:04 В сети биткоина прошел перевод почти на $1 млрд Крипто, 13:03 Президент Туркмении в день рождения принес в жертву белого барана Общество, 12:59 Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса Бизнес, 12:57 СМИ узнали о пропуске самым дорогим игроком «Спартака» дерби с ЦСКА Спорт, 12:56
Общество ,  
0 

Президент Туркмении в день рождения принес в жертву белого барана

Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принес в жертву белого барана по случаю своего 63-летия. Об этом сообщает интернет-газета Turkmenistan.Ru.

Ритуальная трапеза прошла в Геоктепинской мечети. В столице страны Ашхабаде также состоялся праздничный концерт на площади перед Государственным культурным центром Туркменистана.

Этот возраст имеет особое значение для мусульман, так как он связан с годами жизни пророка Мухаммеда. «Считается, что каждый, кто дожил до этих лет, пройдя через множество испытаний, способен отличить добро от зла. Познав горечь и радость, опираясь на свой богатый жизненный опыт, он подает пример другим», — отметил президент.

Президент Туркмении отказался ехать на парад в Москву из-за дня рождения
Политика
Гурбангулы Бердымухамедов

Ранее лидер Туркмении отказался из-за дня рождения приезжать на парад Победы в Москву, который прошел 24 июня. По традиции, эту дату принято отмечать вместе с семьей, близкими и своим народом. Бердымухамедову исполнилось 63 года 29 июня.

Теги: ислам, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
Материалы по теме
Президент Туркмении отказался ехать на парад в Москву из-за дня рождения
Политика
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter