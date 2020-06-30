Президент Туркмении в день рождения принес в жертву белого барана

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принес в жертву белого барана по случаю своего 63-летия. Об этом сообщает интернет-газета Turkmenistan.Ru.

Ритуальная трапеза прошла в Геоктепинской мечети. В столице страны Ашхабаде также состоялся праздничный концерт на площади перед Государственным культурным центром Туркменистана.

Этот возраст имеет особое значение для мусульман, так как он связан с годами жизни пророка Мухаммеда. «Считается, что каждый, кто дожил до этих лет, пройдя через множество испытаний, способен отличить добро от зла. Познав горечь и радость, опираясь на свой богатый жизненный опыт, он подает пример другим», — отметил президент.

Ранее лидер Туркмении отказался из-за дня рождения приезжать на парад Победы в Москву, который прошел 24 июня. По традиции, эту дату принято отмечать вместе с семьей, близкими и своим народом. Бердымухамедову исполнилось 63 года 29 июня.