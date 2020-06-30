ФСБ показала задержание готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ опубликовала видео задержания мужчины 1990 года рождения, которого подозревают в подготовке теракта во Владикавказе и связи с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

Видео: ФСБ России

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На записи видно, что мужчину задержали на автомобильной дороге. Он привел оперативников к тайнику, в котором нашли рюкзак с частями самодельного взрывного устройства.

Как сообщила ФСБ, подозреваемый готовил взрыв бомбы у административного здания Владикавказа. После теракта он планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов. У мужчины также обнаружили переписку с боевиками из-за границы.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК.