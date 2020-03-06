В Москве по подозрению в изнасиловании учениц задержали тренера по каратэ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве задержали тренера по каратэ, которого подозревают в насилии над малолетними ученицами. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

По информации СК, тренер преподавал в различных секциях города и мог совершить развратные действия над несколькими детьми. С заявлением на подозреваемого в правоохранительные органы обратились родители его учениц.

СК расследует дело о действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным «Пятого канала», тренеру 56 лет, с февраля по май 2019 года он работал в фитнес-центре на улице Красная сосна. Такие данные предоставила полиции мать одной из пострадавших девочек, шестилетней школьницы, уточняет телеканал. Как сообщает РЕН ТВ, жертвами тренера стали как минимум три девочки — школьницы 9-и 13 лет, а также ученица третьего класса.